Сейчас в эфире:
Біздің дыбыstar - это коллекция лучших казахских песен. Целый час слушай наши песни и заряжайся на целый день.
Біздің дыбыstar - это коллекция лучших казахских песен. Целый час слушай наши песни и заряжайся на целый день.
Горячая лента новостей о казахстанской и зарубежной индустрии развлечений, новости обо всем интересном, кроме политики. Актуальные темы и герои, концерты, презентации, светские вечеринки, кинопремьеры, эксклюзивные интервью – все это в программе Headliner.
Біздің дыбыstar - это коллекция лучших казахских песен. Целый час слушай наши песни и заряжайся на целый день.
Каждый день только на HIT TV: Трендовые исполнители. Свежие хиты. Горячие видео! Включайся в самый хитовый телеканал и заряжайся музыкальным настроением!
Горячая лента новостей о казахстанской и зарубежной индустрии развлечений, новости обо всем интересном, кроме политики. Актуальные темы и герои, концерты, презентации, светские вечеринки, кинопремьеры, эксклюзивные интервью – все это в программе Headliner.
В каждой программе будут обсуждаться различные гимнастические виды спорта. Например, (фитнес, кроссфит, йога, аэробика, акробатика и.т.д). Ведущий программы создает диалог с гостями и дарит нашим зрителям утреннее настроение. Также, в программе будут…
«Жүрек жалғайық» - это кулинарное шоу, которое будет выходить в эфир по утрам в будни.
Ведущий и гость программы– звезда Казахстанской эстрады (актер, деятель культуры и др.), будут готовить очень оригинальные, но в то же время доступные…
Ведущий Айдын Шалкар программы «Ащы шындық» (Горькая правда) постарается разобраться во всей подноготной Казахстанского шоу бизнеса. Скандалы? Интриги? Расследования? Нет! Все намного проще... Анализ и взгляд под другим углом. Мы разберемся во всей…
Біздің дыбыstar - это коллекция лучших казахских песен. Целый час слушай наши песни и заряжайся на целый день.
Горячая лента новостей о казахстанской и зарубежной индустрии развлечений, новости обо всем интересном, кроме политики. Актуальные темы и герои, концерты, презентации, светские вечеринки, кинопремьеры, эксклюзивные интервью – все это в программе Headliner.
Научно-познавательная программа для широкой аудитории. Интересные факты из мира науки для взрослых, любознательных школьников. Проект охватывает широкий спектр тем: жизнь, космос, психология, медицина, наука, природа, строительство, возможности человека.…
Прямой эфир – это всегда интересно и весело, ведь телевизионный сигнал передается в реальном времени. «Kalaisyn» - это информационно-развлекательная передача, в состав, которой входят новости дня, анонс программ собственного производства канала, клипы…
Известно, что число потребителей киноиндустрии увеличивается с каждым днем. В то же время из-за большого количества материала зрителям сложно определиться с выбором. Для этого и существует программа «Кинохит».
Горячая лента новостей о казахстанской и зарубежной индустрии развлечений, новости обо всем интересном, кроме политики. Актуальные темы и герои, концерты, презентации, светские вечеринки, кинопремьеры, эксклюзивные интервью – все это в программе Headliner.
Программа «Almaty LIFE» ответит всем телезрителям на вопросы, как найти новых друзей, отдохнуть в городе и за его пределами.
Телевизионный журнал представляет своим зрителям информацию о качественном отдыхе, вкусной еде, о событиях в городе.…
Біздің дыбыstar - это коллекция лучших казахских песен. Целый час слушай наши песни и заряжайся на целый день.
Горячая лента новостей о казахстанской и зарубежной индустрии развлечений, новости обо всем интересном, кроме политики. Актуальные темы и герои, концерты, презентации, светские вечеринки, кинопремьеры, эксклюзивные интервью – все это в программе Headliner.
Біздің дыбыstar - это коллекция лучших казахских песен. Целый час слушай наши песни и заряжайся на целый день.
Семейство везет умирающую Адди Бандрен, чтобы похоронить ее согласно предсмертной воле в родном городе Джефферсоне. Все это будет сопровождаться разными приключениями.
Бену Калмену за 60. Несколько лет назад он имел все — крупный автомобильный бизнес, влиятельных друзей, любовниц, его фото красовалось на обложках самых дорогих глянцевых изданий. «Ты один, когда ты наверху, и ты один, когда ты внизу» — эту аксиому…
Горячая лента новостей о казахстанской и зарубежной индустрии развлечений, новости обо всем интересном, кроме политики. Актуальные темы и герои, концерты, презентации, светские вечеринки, кинопремьеры, эксклюзивные интервью – все это в программе Headliner.
Программа «Красивая жизнь» - настоящий экскурс в мир прекрасного. Fashion-терапию каждое воскресение проводят известная теледива Яна Бобрыка и ее яркий соведущий - Азамат Нургалиев. Зрители получат ценные советы от известных казахстанских дизайнеров,…
Біздің дыбыstar - это коллекция лучших казахских песен. Целый час слушай наши песни и заряжайся на целый день.