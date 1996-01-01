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Бiздің дыбыstar
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МузыкаМузыка
Бiздің дыбыstar

Біздің дыбыstar - это коллекция лучших казахских песен. Целый час слушай наши песни и заряжайся на целый день.

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08:00

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НовостиНовости
Headliner

Горячая лента новостей о казахстанской и зарубежной индустрии развлечений, новости обо всем интересном, кроме политики. Актуальные темы и герои, концерты, презентации, светские вечеринки, кинопремьеры, эксклюзивные интервью – все это в программе Headliner. 

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08:15

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МузыкаМузыка
Бiздің дыбыstar

Біздің дыбыstar - это коллекция лучших казахских песен. Целый час слушай наши песни и заряжайся на целый день.

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09:00

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МузыкаМузыка
Музыка

Каждый день только на HIT TV: Трендовые исполнители. Свежие  хиты. Горячие видео! Включайся в самый хитовый телеканал и заряжайся музыкальным настроением!

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09:30

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НовостиНовости
Headliner

Горячая лента новостей о казахстанской и зарубежной индустрии развлечений, новости обо всем интересном, кроме политики. Актуальные темы и герои, концерты, презентации, светские вечеринки, кинопремьеры, эксклюзивные интервью – все это в программе Headliner. 

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10:00

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СпортСпорт
Сергек жүр

В каждой программе будут обсуждаться различные гимнастические виды спорта. Например, (фитнес, кроссфит, йога, аэробика, акробатика и.т.д). Ведущий программы создает диалог с гостями и дарит нашим зрителям утреннее настроение. Также, в программе будут…

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10:15

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КулинарияКулинария
Жүрек Жалғайық

«Жүрек жалғайық» - это кулинарное шоу, которое будет выходить в эфир по утрам в будни.

Ведущий и  гость программы– звезда Казахстанской эстрады (актер, деятель культуры и др.), будут  готовить очень оригинальные, но в то же время доступные…

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10:30

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ДрамаДрама
Ащы шындық

Ведущий Айдын Шалкар программы «Ащы шындық» (Горькая правда)  постарается разобраться во всей подноготной  Казахстанского шоу бизнеса. Скандалы? Интриги? Расследования? Нет! Все намного проще...  Анализ и взгляд под другим углом. Мы разберемся во всей…

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11:15

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МузыкаМузыка
Бiздің дыбыstar

Біздің дыбыstar - это коллекция лучших казахских песен. Целый час слушай наши песни и заряжайся на целый день.

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12:15

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НовостиНовости
Headliner

Горячая лента новостей о казахстанской и зарубежной индустрии развлечений, новости обо всем интересном, кроме политики. Актуальные темы и герои, концерты, презентации, светские вечеринки, кинопремьеры, эксклюзивные интервью – все это в программе Headliner. 

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12:30

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НаукаНаука
Факультет наук

Научно-познавательная программа для широкой аудитории. Интересные факты из мира науки для взрослых, любознательных школьников. Проект охватывает широкий спектр тем: жизнь, космос, психология, медицина, наука, природа, строительство, возможности человека.…

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13:00

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Қалайсын

Прямой эфир – это всегда интересно и весело, ведь телевизионный сигнал передается в реальном времени.  «Kalaisyn» - это информационно-развлекательная передача, в состав, которой входят новости дня, анонс программ собственного производства канала, клипы…

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15:00

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КиноКино
Кинохит

Известно, что число потребителей киноиндустрии увеличивается с каждым днем. В то же время из-за большого количества материала зрителям сложно определиться с выбором. Для этого и существует программа «Кинохит».

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15:30

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НовостиНовости
Headliner

Горячая лента новостей о казахстанской и зарубежной индустрии развлечений, новости обо всем интересном, кроме политики. Актуальные темы и герои, концерты, презентации, светские вечеринки, кинопремьеры, эксклюзивные интервью – все это в программе Headliner. 

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15:45

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СтильСтиль
Almaty life

Программа «Almaty LIFE» ответит всем телезрителям   на вопросы, как найти новых друзей, отдохнуть в городе и за его пределами.

Телевизионный журнал представляет своим зрителям информацию о качественном отдыхе, вкусной еде, о событиях в городе.…

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16:00

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МузыкаМузыка
Бiздің дыбыstar

Біздің дыбыstar - это коллекция лучших казахских песен. Целый час слушай наши песни и заряжайся на целый день.

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19:30

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НовостиНовости
Headliner

Горячая лента новостей о казахстанской и зарубежной индустрии развлечений, новости обо всем интересном, кроме политики. Актуальные темы и герои, концерты, презентации, светские вечеринки, кинопремьеры, эксклюзивные интервью – все это в программе Headliner. 

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20:00

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МузыкаМузыка
Бiздің дыбыstar

Біздің дыбыstar - это коллекция лучших казахских песен. Целый час слушай наши песни и заряжайся на целый день.

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21:00

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Когда я умирала

Семейство везет умирающую Адди Бандрен, чтобы похоронить ее согласно предсмертной воле в родном городе Джефферсоне. Все это будет сопровождаться разными приключениями.

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23:00

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ХОЛОСТЯК

Бену Калмену за 60. Несколько лет назад он имел все — крупный автомобильный бизнес, влиятельных друзей, любовниц, его фото красовалось на обложках самых дорогих глянцевых изданий. «Ты один, когда ты наверху, и ты один, когда ты внизу» — эту аксиому…

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01:00

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НовостиНовости
Headliner

Горячая лента новостей о казахстанской и зарубежной индустрии развлечений, новости обо всем интересном, кроме политики. Актуальные темы и герои, концерты, презентации, светские вечеринки, кинопремьеры, эксклюзивные интервью – все это в программе Headliner. 

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01:15

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СтильСтиль
Красивая Жизнь

Программа «Красивая жизнь» - настоящий экскурс в мир прекрасного. Fashion-терапию каждое воскресение проводят известная теледива Яна Бобрыка и ее яркий соведущий - Азамат Нургалиев. Зрители получат ценные советы от известных казахстанских дизайнеров,…

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02:00

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МузыкаМузыка
Бiздің дыбыstar

Біздің дыбыstar - это коллекция лучших казахских песен. Целый час слушай наши песни и заряжайся на целый день.

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Анонсы дня

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