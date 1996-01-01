live
Сейчас в эфире:
Сегодня
Воскресенье
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
00:30

Далее:

МузыкаМузыка
Бiздің дыбыstar

Біздің дыбыstar - это коллекция лучших казахских песен. Целый час слушай наши песни и заряжайся на целый день.

Архив программы
Смотреть
09:30

Далее:

Половинки

Никита и Наташа, веселые герои сериала «Половинки» вновь на экране! Как же мы соскучились по искрометному юмору самой обаятельной и романтичной пары. Тем более, что Никиту играет все тот же любимый Ник…

Архив программы
Смотреть
10:30

Далее:

МузыкаМузыка
Бiздің дыбыstar

Біздің дыбыstar - это коллекция лучших казахских песен. Целый час слушай наши песни и заряжайся на целый день.

Архив программы
Смотреть
11:15

Далее:

Наш милый доктор

В день рождения доктора пациенты санатория решили устроить сюрприз юбиляру — организовать концерт с участием известных артистов эстрады…

Архив программы
Смотреть
13:00

Далее:

АвтомобилиАвтомобили
Формула S

«Формула S»- программа для настоящих  автолюбителей. Каждую неделю Ибраш Нусупбаев знакомит зрителя с особенностями как машин класса люкс, так и с вполне доступными экземплярами, а также рассказывает последние новости из мира автоиндустрии.  

Архив программы
Смотреть
13:15

Далее:

КиноКино
Кинохит

Известно, что число потребителей киноиндустрии увеличивается с каждым днем. В то же время из-за большого количества материала зрителям сложно определиться с выбором. Для этого и существует программа «Кинохит».

Архив программы
Смотреть
14:00

Далее:

АвтомобилиАвтомобили
Формула S

«Формула S»- программа для настоящих  автолюбителей. Каждую неделю Ибраш Нусупбаев знакомит зрителя с особенностями как машин класса люкс, так и с вполне доступными экземплярами, а также рассказывает последние новости из мира автоиндустрии.  

Архив программы
Смотреть
14:15

Далее:

СтильСтиль
Красивая Жизнь

Программа «Красивая жизнь» - настоящий экскурс в мир прекрасного. Fashion-терапию каждое воскресение проводят известная теледива Яна Бобрыка и ее яркий соведущий - Азамат Нургалиев. Зрители получат ценные советы от известных казахстанских дизайнеров,…

Архив программы
Смотреть
14:45

Далее:

ЮморЮмор
БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА

"Большие чувства" — один из немногих комедийных сериалов, полностью посвященный любви и отношениям между мужчинами и женщинами. Сериал не переступает грань между юмором и пошлостью. Такие классические ситуации как страх перед первой ночью, ревность…

Архив программы
Смотреть
15:45

Далее:

ЮморЮмор
БЛОКБАСТЕРЫ

Проживите самые яркие сюжеты мировой классики и кино в реальности! В самых живописных уголках мира! Андрей Бедняков и Настя Короткая подадут вам пример! Каждый эпизод программы расскажет о самых интересных местах, показанных в любимых…

Архив программы
Смотреть
16:45

Далее:

Игра в имитацию

Английский математик и логик Алан Тьюринг помогает взломать код Enigma во время Второй мировой войны.

Архив программы
Смотреть
19:15

Далее:

НаукаНаука
Факультет наук

Научно-познавательная программа для широкой аудитории. Интересные факты из мира науки для взрослых, любознательных школьников. Проект охватывает широкий спектр тем: жизнь, космос, психология, медицина, наука, природа, строительство, возможности человека.…

Архив программы
Смотреть
20:00

Далее:

ДрамаДрама
Ащы шындық

Ведущий Айдын Шалкар программы «Ащы шындық» (Горькая правда)  постарается разобраться во всей подноготной  Казахстанского шоу бизнеса. Скандалы? Интриги? Расследования? Нет! Все намного проще...  Анализ и взгляд под другим углом. Мы разберемся во всей…

Архив программы
Смотреть
20:45

Далее:

LikeLike
Selfmade

Программа повествует о жизни людей, которые, несмотря на трудности и превратности судьбы «сделали себя сами», то есть смогли добиться успеха в своей сфере деятельности. Они счастливы, живут полноценной жизнью, в которой есть место любви, семье, работе…

Архив программы
Смотреть
21:30

Далее:

ДрамаДрама
Кездер-ай

Концерты – это наиболее популярный телевизионный жанр. Не секрет, что в сетке вещания многих каналов они всегда размещаются в прайм-тайм. У многих зрителей со временем появляется желание узнать закулисную сторону, связанную с тем или иным шоу. А это,…

Архив программы
Смотреть
23:15

Далее:

Онг Бак

Действие фильма начинается в небольшой деревушке Нагпраду, расположенной на северо-востоке Таиланда, жителей которой постигает несчастье — пропала голова статуи Будды по имени Онг Бак. Для того чтобы вернуть статую требуется человек, обладающий…

Архив программы
Смотреть
00:00

Далее:

СтильСтиль
Красивая Жизнь

Программа «Красивая жизнь» - настоящий экскурс в мир прекрасного. Fashion-терапию каждое воскресение проводят известная теледива Яна Бобрыка и ее яркий соведущий - Азамат Нургалиев. Зрители получат ценные советы от известных казахстанских дизайнеров,…

Архив программы
Смотреть
00:30

Далее:

МузыкаМузыка
Бiздің дыбыstar

Біздің дыбыstar - это коллекция лучших казахских песен. Целый час слушай наши песни и заряжайся на целый день.

Архив программы
Смотреть

Анонсы дня

© 1996-2017, «Телерадиокомпания «SHAHAR». Все права защищены. Копирование материалов сайта запрещено. При согласованном использовании материалов сайта необходима активная ссылка на ресурс. +7 (727) 296-55-66

Партнерам

Зрителям

Сайт разработан компанией DMH.kz