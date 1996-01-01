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КиноКино
Кинохит

Известно, что число потребителей киноиндустрии увеличивается с каждым днем. В то же время из-за большого количества материала зрителям сложно определиться с выбором. Для этого и существует программа «Кинохит».

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02:00

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МузыкаМузыка
Бiздің дыбыstar

Біздің дыбыстар бұл-ең үздік қазақ әндерінің топтамасы. Күнделікті бір сағат көлемінде әсем әннен қуат ал. 

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19:30

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НовостиНовости
Headliner

Горячая лента новостей о казахстанской и зарубежной индустрии развлечений, новости обо всем интересном, кроме политики. Актуальные темы и герои, концерты, презентации, светские вечеринки, кинопремьеры, эксклюзивные интервью – все это в программе Headliner. 

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20:00

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МузыкаМузыка
Бiздің дыбыstar

Біздің дыбыстар бұл-ең үздік қазақ әндерінің топтамасы. Күнделікті бір сағат көлемінде әсем әннен қуат ал. 

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21:00

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Репликант

Полиция сбилась с ног, разыскивая серийного убийцу, совершившего более десятка нападений на одиноких матерей с детьми. Безжалостный маньяк оставляет на месте преступления всегда одно и то же — истерзанный и сожженный труп женщины и практически никаких улик, позволяющих выйти на его след. На помощь полиции приходит национальная служба безопасности,…

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23:00

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Бабник

Никки молод, неотразим и пользуется безотказным вниманием представительниц противоположного пола. Его роман с Самантой основан исключительно на взаимном интересе. Никки интересует ее кредитная карточка и шикарный особняк, а успешную, но одинокую Саманту — безудержный дикий секс. Но когда Никки встречает Хизер, у циничного жиголо что-то переключается…

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