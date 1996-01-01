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Біздің дыбыstar - это коллекция лучших казахских песен. Целый час слушай наши песни и заряжайся на целый день.
Біздің дыбыstar - это коллекция лучших казахских песен. Целый час слушай наши песни и заряжайся на целый день.
Никита и Наташа, веселые герои сериала «Половинки» вновь на экране! Как же мы соскучились по искрометному юмору самой обаятельной и романтичной пары. Тем более, что Никиту играет все тот же любимый Ник…
Біздің дыбыstar - это коллекция лучших казахских песен. Целый час слушай наши песни и заряжайся на целый день.
В день рождения доктора пациенты санатория решили устроить сюрприз юбиляру — организовать концерт с участием известных артистов эстрады…
«Формула S»- программа для настоящих автолюбителей. Каждую неделю Ибраш Нусупбаев знакомит зрителя с особенностями как машин класса люкс, так и с вполне доступными экземплярами, а также рассказывает последние новости из мира автоиндустрии.
Известно, что число потребителей киноиндустрии увеличивается с каждым днем. В то же время из-за большого количества материала зрителям сложно определиться с выбором. Для этого и существует программа «Кинохит».
«Формула S»- программа для настоящих автолюбителей. Каждую неделю Ибраш Нусупбаев знакомит зрителя с особенностями как машин класса люкс, так и с вполне доступными экземплярами, а также рассказывает последние новости из мира автоиндустрии.
Программа «Красивая жизнь» - настоящий экскурс в мир прекрасного. Fashion-терапию каждое воскресение проводят известная теледива Яна Бобрыка и ее яркий соведущий - Азамат Нургалиев. Зрители получат ценные советы от известных казахстанских дизайнеров,…
"Большие чувства" — один из немногих комедийных сериалов, полностью посвященный любви и отношениям между мужчинами и женщинами. Сериал не переступает грань между юмором и пошлостью. Такие классические ситуации как страх перед первой ночью, ревность…
Проживите самые яркие сюжеты мировой классики и кино в реальности! В самых живописных уголках мира! Андрей Бедняков и Настя Короткая подадут вам пример! Каждый эпизод программы расскажет о самых интересных местах, показанных в любимых…
Английский математик и логик Алан Тьюринг помогает взломать код Enigma во время Второй мировой войны.
Научно-познавательная программа для широкой аудитории. Интересные факты из мира науки для взрослых, любознательных школьников. Проект охватывает широкий спектр тем: жизнь, космос, психология, медицина, наука, природа, строительство, возможности человека.…
Ведущий Айдын Шалкар программы «Ащы шындық» (Горькая правда) постарается разобраться во всей подноготной Казахстанского шоу бизнеса. Скандалы? Интриги? Расследования? Нет! Все намного проще... Анализ и взгляд под другим углом. Мы разберемся во всей…
Программа повествует о жизни людей, которые, несмотря на трудности и превратности судьбы «сделали себя сами», то есть смогли добиться успеха в своей сфере деятельности. Они счастливы, живут полноценной жизнью, в которой есть место любви, семье, работе…
Концерты – это наиболее популярный телевизионный жанр. Не секрет, что в сетке вещания многих каналов они всегда размещаются в прайм-тайм. У многих зрителей со временем появляется желание узнать закулисную сторону, связанную с тем или иным шоу. А это,…
Действие фильма начинается в небольшой деревушке Нагпраду, расположенной на северо-востоке Таиланда, жителей которой постигает несчастье — пропала голова статуи Будды по имени Онг Бак. Для того чтобы вернуть статую требуется человек, обладающий…
Программа «Красивая жизнь» - настоящий экскурс в мир прекрасного. Fashion-терапию каждое воскресение проводят известная теледива Яна Бобрыка и ее яркий соведущий - Азамат Нургалиев. Зрители получат ценные советы от известных казахстанских дизайнеров,…
Біздің дыбыstar - это коллекция лучших казахских песен. Целый час слушай наши песни и заряжайся на целый день.