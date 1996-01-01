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Каждый день только на HIT TV: Трендовые исполнители. Свежие хиты. Горячие видео! Включайся в самый хитовый телеканал и заряжайся музыкальным настроением!Смотреть
Горячая лента новостей о казахстанской и зарубежной индустрии развлечений, новости обо всем интересном, кроме политики. Актуальные темы и герои, концерты, презентации, светские вечеринки, кинопремьеры, эксклюзивные интервью – все это в программе Headliner.Смотреть
В каждой программе будут обсуждаться различные гимнастические виды спорта. Например, (фитнес, кроссфит, йога, аэробика, акробатика и.т.д). Ведущий программы создает диалог с гостями и дарит нашим зрителям утреннее настроение. Также, в программе будут проводиться интересные спортивные игры. Изюминка проекта - предоставление возможности улучшить свой…Смотреть
«Жүрек жалғайық» - это кулинарное шоу, которое будет выходить в эфир по утрам в будни.
Ведущий и гость программы– звезда Казахстанской эстрады (актер, деятель культуры и др.), будут готовить очень оригинальные, но в то же время доступные блюда.
Ингредиенты, необходимые для приготовления блюда, гость будет выбирать наугад из трех…Смотреть
«Формула S»- программа для настоящих автолюбителей. Каждую неделю Ибраш Нусупбаев знакомит зрителя с особенностями как машин класса люкс, так и с вполне доступными экземплярами, а также рассказывает последние новости из мира автоиндустрии.Смотреть
Біздің дыбыstar - это коллекция лучших казахских песен. Целый час слушай наши песни и заряжайся на целый день.Смотреть
Горячая лента новостей о казахстанской и зарубежной индустрии развлечений, новости обо всем интересном, кроме политики. Актуальные темы и герои, концерты, презентации, светские вечеринки, кинопремьеры, эксклюзивные интервью – все это в программе Headliner.Смотреть
Научно-познавательная программа для широкой аудитории. Интересные факты из мира науки для взрослых, любознательных школьников. Проект охватывает широкий спектр тем: жизнь, космос, психология, медицина, наука, природа, строительство, возможности человека. Ведущие – известный в Казахстане профессор, доктор химических наук Дияс Мырзакожа и Асель Кодарова.Смотреть
Прямой эфир – это всегда интересно и весело, ведь телевизионный сигнал передается в реальном времени. «Kalaisyn» - это информационно-развлекательная передача, в состав, которой входят новости дня, анонс программ собственного производства канала, клипы казахстанские и зарубежные, интервью с гостем, интерактив с телезрителем, приветы и поздравления,…Смотреть
Программа повествует о жизни людей, которые, несмотря на трудности и превратности судьбы «сделали себя сами», то есть смогли добиться успеха в своей сфере деятельности. Они счастливы, живут полноценной жизнью, в которой есть место любви, семье, работе и друзьям. Участниками проекта становятся как популярные, медийные личности, так и те, кто известен…Смотреть
Горячая лента новостей о казахстанской и зарубежной индустрии развлечений, новости обо всем интересном, кроме политики. Актуальные темы и герои, концерты, презентации, светские вечеринки, кинопремьеры, эксклюзивные интервью – все это в программе Headliner.Смотреть
Біздің дыбыstar - это коллекция лучших казахских песен. Целый час слушай наши песни и заряжайся на целый день.Смотреть
Горячая лента новостей о казахстанской и зарубежной индустрии развлечений, новости обо всем интересном, кроме политики. Актуальные темы и герои, концерты, презентации, светские вечеринки, кинопремьеры, эксклюзивные интервью – все это в программе Headliner.Смотреть
Біздің дыбыstar - это коллекция лучших казахских песен. Целый час слушай наши песни и заряжайся на целый день.Смотреть
Форвард успешной футбольной команды Брэндон, получив травму и навсегда распрощавшись со спортивной карьерой, вынужден искать иные способы заработка. Тут-то он и вспоминает знаменитого букмекера Уолтера, некогда предлагавшего Брэндону выгодные аферы, на которые звезда футбола всегда отвечал гордым отказом.
Уолтер, знающий…
Максу удается уговорить Ника Уэллса поступиться своими двумя самыми важными правилами: всегда работать в одиночку и никогда не грабить в своем городе. Макс нашел ему партнера. События начинают стремительно развиваться. Каждый из медвежатников старается обыграть другого. Планируемое ограбление держит всех в напряжении от начала и до конца. Развязка…Смотреть
Известно, что число потребителей киноиндустрии увеличивается с каждым днем. В то же время из-за большого количества материала зрителям сложно определиться с выбором. Для этого и существует программа «Кинохит».Смотреть
Біздің дыбыstar - это коллекция лучших казахских песен. Целый час слушай наши песни и заряжайся на целый день.Смотреть
Горячая лента новостей о казахстанской и зарубежной индустрии развлечений, новости обо всем интересном, кроме политики. Актуальные темы и герои, концерты, презентации, светские вечеринки, кинопремьеры, эксклюзивные интервью – все это в программе Headliner.Смотреть
Біздің дыбыstar - это коллекция лучших казахских песен. Целый час слушай наши песни и заряжайся на целый день.Смотреть
Каждый день только на HIT TV: Трендовые исполнители. Свежие хиты. Горячие видео! Включайся в самый хитовый телеканал и заряжайся музыкальным настроением!Смотреть